



Olay dün saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halinde olan Sürücü Mehmet C.'nin sollama yaptığı sırada, özel halk otobüsü şoförünün sinyal verip sol şeride geçti. Motosikletli genç, aracın sıkıştırması sonucu kazayı zorlukla atlattı. Özel halk otobüsü şoförü, aracını yol kenarına çekip inerek, motosikletiyle yol kenarında bekleyen sürücünün üzerine yürüdü ve tartışma yaşandı. Otobüsteki yolcular şoförü zorlukla sakinleştirdiler. Yaşanan olay motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ