Bursa Otobanı'nda meydana gelen trafik kazasında, saat 21:30 civarında Selçukgazi Tünel mevkiinde yaşanan olayda bir kişi yaralandı. Kaza, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda 34 SRH 30 plakalı otomobilin sürücüsü Mahmut D.'nin kontrolünü kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Mahmut D.'nin aracı, aynı istikamette seyir halinde olan 10 ED 164 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Olay yerine gelen ambulans ve polis ekipleri, kazaya müdahale etmek üzere sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Mahmut D., ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.