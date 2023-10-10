1-Daha çok metal, toprak gibi ham maddelerden yapılan içi oyuk eşya.

2-Yeni gelişmelerin meydana gelmesi. Örn: Sözleri, toplumsal olaylara çanak tutuyor.

3-Etrafına göre daha alçakta kalan oyuk arazi.

4-Mecazi anlamda insan poposu. Örn: Dikkat et, düşüp de çanağı kırma.

Sözcük, Türkçe kökenli çan’a yapım eki yapan –ak’ın eklenmesiyle türemiş olup çanak tutmak, çanak yalamak gibi deyimlerle çanakta balın olsun, Yemen’den arı gelir, çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar gibi atasözlerinde de kullanılmıştır.