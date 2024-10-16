Çanakkale’de hazineden ihale yöntemiyle alınan ve kamu zararına sebep olduğu gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından durdurulan sahildeki inşaat projesi, mahkeme kararıyla yeniden başladı.

Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 13 Ağustos 2024 tarihinde kamu zararına sebep olduğu gerekçesiyle durdurulan inşaat, mahkeme kararıyla kaldığı yerden devam ediyor. İnşaat şirketinin avukatı Sergen Çetinkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Valiliğin aldığı kararın hukuka aykırı olduğunu öne sürerek, “Tüm yasal izinler alınmış olmasına rağmen projemiz haksız bir şekilde durduruldu. İl Valiliği, kamu zararına sebep olduğu iddiasıyla inşaatı durdurdu. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyordu. Dava açtık ve mahkeme, Valiliğin aldığı durdurma kararının hukuka aykırı olduğunu tespit etti. İnşaatımız yeniden başladı” dedi.

“Projemiz, her açıdan yasal zeminde ilerlemektedir”

Avukat Çetinkaya, inşaatın yanındaki futbol sahasının kaçak olarak işletildiğini ve bunun da semt sakinlerinin kullanımına ayrılan alanın gayesi dışında kullanılmasına sebep olduğunu vurguladı. Çetinkaya, “Bilirkişi raporları da inşaatımızın tüm yasal düzenlemelere uygun olduğunu, hukuka, mevzuata ve ruhsatsız olanın futbol sahası olduğunu gösterdi. Projemiz bugüne kadar olduğu gibi mahkemeden alınan yürütme durdurma kararı ile birlikte her açıdan yasal zeminde ilerlemektedir” diye konuştu.

“Bu alanın gayesi dışında kullanılması hukuka aykırıdır”

İnşaat şirketi, Çanakkalespor’a sponsor olarak bölgeye destek sağlarken, semt sakinlerinin kullanımına ayrılan alanın futbol sahası olarak işletilmesine karşı yeni bir dava açılacağını duyurdu. Çetinkaya, “Bu alanın gayesi dışında kullanılması hukuka aykırıdır. Bu konuda da gerekli adımları atacağız” şeklinde konuştu.