Çanakkale’de 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 2. dönem hazırlık toplantısı, Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Özel İdare toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, ilçe kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, okul müdürleri, okul aile birliği temsilcileri, Emniyet ve Jandarma personelleri katıldı.

Toplantı da, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz tarafından 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının 2. döneminde okullarda yapılacak hazırlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür V. Komiser Yardımcısı Hasan Aslan tarafından güvenli okul projesi çerçevesinde yapılan çalışmalar ile okul servislerini denetleme ve trafik güvenliği, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdür V. Komiser Emre Gümüş tarafından okullarda çocuklara ve ailelere yönelik verilen eğitim çalışmaları ve İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü J. Yarbay Ali Sanayır tarafından ise Jandarma bölgesinde bulunan okullarda alınan güvenlik tedbirleri hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Çanakkale genelinde Eğitim-Öğretime başlayacak olan öğrencilerin, huzur ve güven ortamında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine devam edebilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Vali İlhami Aktaş, 2023-2024 Eğitim-Öğretim 2. döneminin ülkeye, Çanakkale’ye, eğitim camiasına ve velilere hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilere başarılar, öğretmenlere ise kolaylıklar diledi.

Toplantı görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.