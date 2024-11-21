Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 9’u çocuk olmak üzere toplam 23 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-20 tarafından lastik bot içerisindeki 9’u çocuk olmak üzere toplam 23 kaçak göçmen kurtarıldı.

İşlemlerinin ardından kaçak göçmenler, Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.