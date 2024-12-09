Çanakkale’de 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur uygulamasında 2 bin 218 kişi denetlendi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde huzur uygulamaları devam ediyor. Biga ilçesinde 300 polisin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı. 47 umuma açık alan, 2 bin 218 şahıs, 252 araç ve sürücüsü denetlendi. Uygulamaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "570 bin 499 Çanakkaleli hemşehrimizin huzuru için 7/24 sahadayız. Bizim tüm amacımız ’saat fark etmeksizin huzurlu sokaklar" denildi.