Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 15.01.2026 tarih ve 45 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı.



Alınan kararda; “SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübünün, 11.01.2026 tarihinde oynanan SULTAN SU İNEGÖLSPOR-BATMAN PETROL SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.”