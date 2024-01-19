Çanakkale’de 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle 82 bin 469 öğrenci karne aldı.

Çanakkale’de 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ilk döneminin sona ermesiyle 82 bin 469 öğrenci karne sevinci yaşadı. Ömer Mart Ortaokulu ve Zübeyde Hanım Anaokulunda düzenlenen karne dağım törenine Vali İlhami Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, protokol üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Karne dağıtım töreni, Vali Aktaş ve beraberindekilerin öğrencilere karnelerini dağıtmasıyla sona erdi. Vali İlhami Aktaş yarıyıl tatiline başlayan öğrencilere iyi tatiller dileyerek, bol bol bol kitap okumalarını önerdi.

Çanakkale’de 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde 8 bin 576 okul öncesi, 25 bin 101 ilkokul, 24 bin 109 ortaokul ve 24 bin 683 ortaöğretim öğrencisi olmak üzere toplam 82 bin 469 öğrenci karne aldı.