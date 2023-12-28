Çanakkale’de bir barda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken işyerinde maddi hasar oluştu.

Kemalpaşa Mahallesinde barlar sokağı olarak bilinen Fetvane Sokak’ta bir barın çatısından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanlara müdahalede bulundu. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye erleri biriken dumanı tahliye etti. Yangın nedeniyle işyerinde maddi hasar meydana gelirken polis inceleme başlattı. Yangının çıkış nedeni yapılan araştırmanın ardından belli olacak.