Egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafik akışını aksatmadan akan trafikte otomatik olarak tespit edilebilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen EGEDES Projesi, tüm aşamalarını tamamlayarak 2022 yılında 81 ilde hayata geçti.

Denetimlerin etkinliğini yükselterek vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri konusundaki farkındalığının artırılması ve ölçüm yaptırılmayan araç sayısının düşürülerek ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılmasının amaçlanıyor. Çanakkale’de İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri tarafından EGEDES projesi çerçevesinde denetimler devam ediyor.