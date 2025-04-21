Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında, okullarda sağlıklı ve güvenilir gıda bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik "Okullarda Genç Gıda Denetçisi" projesi kapsamında öğrencilerle uygulamalı kantin denetimi yapıldı. Çanakkale il genelinde 44 okulda 6’ncı sınıf öğrenci olan 88 öğrenci ’genç gıda denetçisi’ olarak denetime katıldı. Bu proje kapsamında, öğrencilerde sağlıklı beslenme bilinci oluşturulacak, temel gıda güvenliği, gıda hijyeni ve personel hijyeni konularında kendilerini geliştirmeleri sağlanacak. Gençlerin özgüvenine, analitik düşünme becerilerine ve toplumsal sorumluluk bilinci edinmelerine dolaylı yoldan katkı sunulacak. Ayrıca denetim süreçlerine dahil olmaları okul kantinlerinde ve yemekhanelerinde hizmet kalitesini artıracak. Gıda güvenliği, gıda hijyeni, gıda israfı, hijyenik çalışma şartları hakkında edindikleri teorik ve pratik beceriler tüm okula yayılmakla başlayıp günlük hayatlarında da alışkanlıklarına pozitif katkı sağlaması planlanıyor.

Okullarda Genç Gıda Denetçisi projesi hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, "Çanakkale İl Tarım Orman Müdürlüğümüz ile Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliği ile uygulanan okullarda Genç Gıda Denetçisi projesi Çanakkale il ve ilçelerinde 44 okulda 88 öğrenci ile sürdürülmektedir. Okul idarecileri tarafından başarı, liderlik ve iletişim kriterleri göz önüne alınarak belirlenen altıncı sınıf öğrencilerinden ikişer öğrenci ile projemiz devam etmektedir. Projeye her yıl 88 yeni denetçinin katılımı ile devamlılık sağlanması ve okullarda gıda güvenliği kültürü oluşturulması amaçlanmaktadır. Öğrenciler gıda güvenliği, etiket okuma, muhafaza şartları, iş yeri ve gıda personel hijyen konularında eğitime tabi tutulmuş pratik denetim kuralları hakkında bilgilendirilmiştir" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Çanakkale’de 9 bin civarında gıda işletmesi bulunduğunu belirterek, "İlimizde bulunan 365 adet okul yurt yemekhane ve kantinlerinde yılda ortalama 700 civarında gıda denetimi yapılmaktadır. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz iş birliği ile uygulanan ’Okullarda Genç Gıda Denetçisi’ projesi ile öğrencilerde sağlıklı beslenme bilinci oluşturulması, temel gıda güvenliği, gıda hijyeni, gıda israfı ve personel hijyeni konularında öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri, bilinçlendirilmeleri ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Projemiz ile öğrencilerimizin denetim süreçlerine dahil olarak okul kantinlerinde ve yemekhanelerinde hizmet kalitesini arttırılması amaçlanmaktadır. Her öğrenci için; gıda denetçi yeleği, kontrolör kartı, yaka askılığı, denetimlerde kullanacakları çeklist ve iş yeri değerlendirme raporu özel olarak hazırlanarak gıda kontrolörlerimiz eşliğinde uygulanalı denetim yapmaları sağlanmaktadır. Proje Çanakkale Valiliğimiz İl Özel İdaresi tarafından finanse edilmiştir" diye konuştu.

Turgutreis Ortaokulu’ndan gıda denetçisi Çınar Ali Aydoğan, "Biz Genç Gıda Denetçileri projesi kapsamında eğitime tabi tutulduk. Paketli ürünlerin son kullanma tarihlerini inceliyoruz ve kantinleri denetliyoruz" dedi.

Aynı okuldan gıda denetçisi Şevval Doğu ise, "Gıda Denetçileri Projesi ile gıdaları alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini, nelere bakmamız gerektiğini daha iyi öğrenmiş ve arkadaşlarımıza katkı sağlamış olduk. Bu proje kapsamında yapmamız gerekenler gıdaların son kullanma tarihlerine bakmak ve bir sorun varsa bu sorunu yetkililere bildirmek" diye konuştu.