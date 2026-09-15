Bursa’da Kayapa Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne yönelik tartışmalar, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bir kez daha gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, tesise ilişkin olduğunu ifade ettiği bazı belgeleri basın mensuplarıyla paylaşarak dikkat çeken iddialarda bulundu.

Biba, söz konusu evraklarda Mustafa Bozbey ile Mehmet Aydın Saldız’ın imzalarının yer aldığını öne sürerken, Kayapa’daki atık tesisi sürecine ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi.

MECLİSTE GERGİNLİK ARTTI

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 22 Ocak 2026 tarihli yazısında, Batı Bölgesi’ne hizmet veren Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’nın kapasitesinin giderek yetersiz hale geldiği ve bu nedenle yeni bir bertaraf sahasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Yazıda, yeni alan ihtiyacının karşılanması amacıyla Nilüfer’in Kuruçeşme-Kayapa mahalleleri, Karacabey’in Muratlı Mahallesi ve İnegöl’ün Yeniyörük Mahallesi sınırlarında belirlenen bölgelerin, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında “rezerv atık alanı” olarak değerlendirilmesinin önerildiği belirtildi.

Şahin Biba’nın kamuoyuyla paylaştığı belgeler arasında, 2050 Yılı 1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı’na ilişkin 3 Nisan 2026 tarihli başkanlık makamı yazısı da yer aldı. Söz konusu yazıda plan çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, konunun karar alınmak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderilmesi istendi.

Biba’nın açıklamalarında, belgelerde Mustafa Bozbey ile Mehmet Aydın Saldız’ın imzalarının bulunduğu yönündeki iddia özellikle dikkat çekti.

Belgelerde Kayapa-Kuruçeşme bölgesinin “rezerv atık alanı” olarak değerlendirilmesi yönünde bir öneri yer alıyor.

BİBA BELGELERDEKİ İFADELERİ TEK TEK OKUDU

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, meclis kürsüsünde Mustafa Bozbey ve Mehmet Aydın Saldız’ın imzalarının bulunduğunu söylediği belgeleri gündeme getirdi.

BİBA: “BOZBEY’İ TAKDİR EDİYORUM”

Kayapa Katı Atık Bertaraf Tesisi tartışmaları üzerine konuşan Biba, Mustafa Bozbey’e yönelik olarak “Bozbey’i takdir ediyorum” ifadesini kullandı. Bu sözler meclis salonunda dikkat çekerken, tarafların Kayapa gündemine ilişkin karşılıklı açıklamaları sürdü.

MAHALLE SAKİNLERİ SALONU TERK ETTİ

İtirazın reddedilmesine tepki gösteren mahalle sakinleri, toplantının ilerleyen dakikalarında meclis salonundan ayrıldı. Karşılıklı açıklamalar, belge tartışması ve vatandaşların salonu terk etmesiyle Kayapa Katı Atık Bertaraf Tesisi gündemindeki gerilim daha da arttı.