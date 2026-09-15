Bursa’da toplu ulaşım ücretlerine yapılması planlanan yüzde 25’lik zam, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edildi. Kararın ardından bilet ücretlerine yüzde 25 oranında artış yapılırken, yeni ulaşım tarifesi de netleşti.

Mevcut tarifede 3 bin 300 TL olan kişiselleştirilmiş tam abonmanın 100 binişlik yeni fiyatı 4 bin 125 TL oldu. Öğrenci abonmanı ise 100 biniş için 910 TL'den 1.137,50 TL'ye yükseldi.

Tek kullanımlık QR biletin fiyatı da 100 TL'den 125 TL'ye çıktı. Boş BursaKart satış ücreti ise 150 TL'den 187,50 TL oldu. Zamla birlikte BursaRay'da uygulanan bilet ücretleri de değişti. Buna göre tam bilet ücreti 40 TL'den 50 TL'ye, indirimli bilet 35,60 TL'den 44,50 TL'ye, öğrenci bileti 10 TL'den 12,50 TL'ye yükseldi. Mezuna kalan öğrenciler için uygulanan bilet ücreti ise 28 TL'den 35 TL'ye çıktı.