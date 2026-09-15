Türkiye’de siyasi araştırmalar yapan 11 şirketin seçim anket ortalamalarına göre AK Parti, en yakın rakibi Yeni Parti’ye 11 puan fark atarak ilk sırada ki yerini korudu.

Ada, Alf, Area, Asal, Betimar, Genar, HBS, Mak, Optimar, Özdemir, Sonar Araştırma şirketlerinin Ağustos 2026 dönemine ilişkin verileri ortalaması kamuoyuyla paylaşıldı. Ankette siyasi aktörlerin aldığı ortalama destek oranları dikkat çekti.

Erdoğan’ın oyu arttı Özel’in oyu düştü

Anket ortalamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,1 ile ilk sırada yer aldı. Erdoğan'ın oranı bir önceki ortalamaya göre 0,6 puan arttı.

İkinci sırada ise Özgür Özel bulunuyor. Özel'in ortalama desteği yüzde 22,1 olarak ölçülürken, bir önceki döneme göre 3,6 puanlık düşüş yaşadığı görüldü.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise yüzde 9,1 ile üçüncü sırada yer aldı. Hatimoğulları'nın oranında 0,2 puanlık artış kaydedildi.

Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yarışıyor

Listenin dikkat çeken bölümlerinden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki sonuç oldu.

Bahçeli'nin ortalaması yüzde 7,8 olurken, Kılıçdaroğlu yüzde 7,7 seviyesinde kaldı. Böylece iki isim arasındaki fark yalnızca 0,1 puan olarak gözlemlendi.

Dervişoğlu oylarını arttırıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise yüzde 7,3 ile listenin altıncı sırasında yer aldı. Dervişoğlu'nun önceki ortalamaya göre 2,4 puan yükselmesi, tablodaki en dikkat çekici artışlardan biri oldu.

Özdağ, Ağıralioğlu ve Erbakan'ın oranları

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yüzde 3,2 ile sıralamada yer alırken, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu yüzde 2,9 seviyesinde kaldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın ortalaması ise yüzde 2,6 olarak ölçüldü.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş yüzde 1 seviyesinde kalırken, diğer isim ve seçeneklerin toplamı yüzde 3,2 olarak tabloya yansıdı.