90’lı yıllardan itibaren ekonomik sıkıntılar yaşayan İnegöl’ün köylerini önce gençler sonra da aileleri tek tek terk etmeye başladı.

Hayvancılık ve tarımda yaşanan durgunluk, eğitim sisteminde yapılan köklü değişiklikler, köy okullarının kapatılması gibi bir çok gelişme köyden şehre göçü arttıran başlıca nedenler arasında yer aldı.

İnegöl’ün en eski yerleşim yerleri arasında yer alan bu kırsal mahaller, stratejik konumları açısından tarihsel değerlere sahip köyler arasındaydı.

KÖY NÜFUS ORANI %14.57’YE GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)’un yıllar içinde yayınladığı nüfus istatistikleri, köy nüfuslarının zamanla eridiğini gösteren en büyük delil oldu. 2000’li yıllarda artan göçler, günümüze kadar devam etti.

İnegölde , 2025 yılında TUİK’in yayınladığı son nüfus verilerine göre 306 bin 4 olan toplam nüfusun %85.43’ü merkez mahallerden oluştu. 21 merkez mahallenin nüfusu 261 bin 406 olarak hesaplanırken, %14.57’de kalan köy statüsünde ki 95 mahallenin nüfusu ise 44 bin 598’e geriledi.

EN AZ NÜFUSA SAHİP 15 MAHALLE

TUİK’in verilerine göre uzun yıllardır nüfusu en az mahalle olarak listenin başında yer alan Babaoğlu, zirvede ki yerini korudu. Babaoğlu’nun nüfusu 55 olarak kayda girdi. Sırasıyla 15 kırsal mahalle ise şu şekilde;

01-Babaoğlu (Nüfusu 55)

02-Kestaalanı (Nüfusu 66)

03-Bahçekaya (Nüfusu 66)

04-Eskiköy (Nüfusu 74)

05-İclaliye (Nüfusu 81)

06-Kocakonak (Nüfusu 85)

07-Tokuş (Nüfusu 90)

08-Çaylıca (Nüfusu 91)

09-Karahasanlar (Nüfusu 92)

10-Güney Kestane (Nüfusu 104)

11-Karakadı (105)

12-Yeniköy (Nüfusu 124)

13-Kınık (Nüfusu 120)

14-Yukarı Ballık (Nüfusu 125)

15-Elmaçayır (Nüfusu 125)