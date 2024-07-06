Çanakkale İl Özel İdaresi’nin kaçak yapı ve yapılaşmalarla ilgili mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Konuya ilişkin Çanakkale İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, "İdaremiz sorumluluk alanlarında bulunan kaçak yapı ve yapılaşmalarla ilgili mücadelemiz etkin bir şekilde devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğümüzce yürütülen bu çalışmalar kapsamında, Ayvacık ilçesi Behram Köyü Antik Liman’da tespiti yapılan ruhsatsız kaçak yapılardan, mevzuat çerçevesinde süresi dolmuş olanların bir kısmının yıkımları yapılmış olup, mevzuat çerçevesinde yine süresi dolacakların yıkımlarına aynı kararlılıkla devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.