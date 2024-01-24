Çanakkale’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 2024 Yılı 1’inci toplantısı gerçekleştirildi.

Vali İlhami Aktaş başkanlığında İl Özel İdare toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Harun Hazır ile ilgili Kamu Kurum Müdürleri ve komisyon üyeleri katıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde Çanakkale İl genelinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon toplantısında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Nuray Gümrükçü tarafından İlde kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde 2023 yılı İl Eylem Planı doğrultusunda kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar ve 2024 yılı İl Eylem Planı çerçevesinde yapılacak faaliyetler ile Çanakkale Valiliği önderliğinde ÇOMÜ Kadın Araştırmaları Merkezi, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülen Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinde Sıfır Tolerans Projesi çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Tüm kurumların, Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Toleransla çalıştığını ifade eden Vali İlhami Aktaş, Kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik çalışmaların Çanakkale genelinde daha etkili ve kapsamlı bir şekilde sürdürüleceğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Toplantı, görüş ve önerilerin ardından sona erdi.