Çanakkale’de Vali İlhami Aktaş başkanlığında seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı, Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, Kaymakam Adayları Hakan Vatansever ve Mustafa Çolak, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serkan Çelikkanat ve İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü J. Albay Alper Selvi katıldı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı seçiminin Çanakkale’de huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için il genelinde alınacak tedbirler değerlendirildi. Seçim sürecinde herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için her türlü güvenlik tedbirinin alındığını belirten Vali İlhami Aktaş, seçimde görev alacak olan tüm personele kolaylıklar diledi.