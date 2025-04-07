Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede 04 Nisan cuma günü il merkezinde düzenlenen operasyonda ekipler tarafından M.T. ve C.K. isimli iki şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıslara TCK 188 uyuşturucu madde ticareti yapmak ve TCK 191 uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapıldı. 2 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yapılan yakalamada 35 fişek halinde 26,31 gram sentetik kannabinoid (bonzai),8 parça 116,89 gram sentetik kannabinoid (bonzai),1 parça 0,12 gram metamfetamin, uyuşturucu maddeleri paketlemeye yarayan naylon poşet ve poşetleri kapatmak için kullanıldığı değerlendirilen elektrikli alet, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 290 TL para, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan kova düzeneği ile payp ve grender ele geçirildi.