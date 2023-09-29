Çanakkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 98,1 gram metamfetamin, 51,33 gram sentetik cannabinoid, 2 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan payp ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan plastik düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinden 4’ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.