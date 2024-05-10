Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde hırsızlık olayına karışan şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bayramiç ilçesi Tepecik mahallesi Atatürk Caddesi’nde faaliyet gösteren iş yerinde 9 Mayıs tarihinde hırsızlık olayı meydana geldi. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin S.B. olduğu tespit edildi. Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanan şüpheli S.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.