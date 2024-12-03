Çanakkale’de, İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğü tarafından gazetecilere yönelik medya bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Yeni Medya Teknikleri başlığı kapsamında gazetecilere dron eğitimi veren İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğü, son olarak medya çalışanlarına “Dezenformasyonla Mücadele Bilgilendirme Toplantısı” düzenledi. Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıda öncelikle “yerel medya gazeteciliği ve doğru bilgiye erişim başlıkları” değerlendirilirdi. Toplantıda ayrıca dron eğitimini başarıyla tamamlayan gazetecilere sertifikaları dağıtıldı.

İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Tuncay Güven, ülkede ve dünyada ciddi bir sorun haline gelen bilgi kirliliği ve dezenformasyonla mücadeleyi, hız kesmeden sürdüreceklerini ifade etti.