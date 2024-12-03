Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına sayılı günler kala Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Konfederasyonun Genel Merkezinde Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleri ve ekonomi muhabirleriyle bir araya geldi. Atalay, burada asgari ücret, vergi dilimleri ve çalışma hayatıyla ilgili gündemdeki konuları değerlendirdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üyelerine ilişkin konuşan Atalay, Komisyon'nun 15 kişiden oluştuğunu belirterek, "Burada 5 işçi, 5 işveren ve 5 kişi de hükümet yetkilisi var. Hükümetten Çalışma Genel Müdürü, İşçi Sağlığı Genel Müdürü, TÜİK Temsilcisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri var. 5 tane de işveren temsilcisi var. Bizden de 5 arkadaşımız katılıyor" diye konuştu.

Atalay, kamuoyunda yer alan ve asgari ücretin hedeflenen enflasyon üzerinden mi yoksa gerçekleşen enflasyon üzerinden mi belirlenmesi gerektiği tartışmalarına ilişkin, "TÜİK'in verilerine ne kamuoyu ne de ben güveniyorum. Oradaki arkadaşlarımıza haksızlık yapmak istemiyorum. 2 binin üzerinde yetişmiş eleman var ama ben bu verileri markette pazarda hiç göremiyorum. Hiç kimse de hissetmiyor. Çıkıp etin fiyatı bu kadar, yumurtanın fiyatı bu kadar oldu diye konuşacak bir durumda değilim. Herkes neyin ne olduğunu yaşıyor. TÜİK'teki arkadaşlarımız da bunu yaşıyor fakat onların hesabıyla bizim hesabımız tutmuyor. O yüzden gerçekleşen enflasyonmuş, 2025 enflasyonuymuş, ikisi de benim kafama yatmıyor" açıklamasında bulundu. Asgari ücret sürecini bizzat kendisinin yaşadığını belirten Atalay, "Bana diyorlar ki rakam açıkla. Komisyon Başkanı ve üyeleri burada. Onlar yazacaklar ve imzalayacaklar. Ramazan Bey de bunu getirecek ve Başkanlar Kurulu'na ileteceğiz. Aksi takdirde adamları konu mankeni gibi oraya koymanın anlamı yok. Komisyonda bir de gazeteci var, gazeteciye sorun bakın neler oluyor, nasıl oluyor diye. Onlar yaşadıklarını ve yaşayamadıklarını açıklayacaklar, geçinemediklerini açıklayacaklar ve komisyon başkanına verecekler. Komisyon Başkanı Ramazan Ağar sembol olarak orada duruyor. Normalde 4 arkadaşımızın yazdıklarını ülkeyi yönetenlere götürecek" diye aktardı.