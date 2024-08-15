Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan yoğun mücadele veriyor. Tarihi Alan’ın kuzey hattına girişler durdurulurken, yangın bölgesine giden 2 orman işçisi yaşanan kazada yaralandı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangında, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait helikopterler de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangın bölgesine giden orman işçilerinin bulunduğu 17 AAC 399 plakalı pikap ise bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 2 orman işçisi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eceabat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı işçilerin durumunun iyi olduğu bildirilirken, yoğun dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı. Devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan’ın kuzey hattına (Kabatepe Günübirlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durduruldu.