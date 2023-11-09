Esenyurt'ta yaşanan şok edici bir olayda, yeni doğum yapan bir kadın, bebeğini market poşetine koyarak evinin camından sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çocuğu bulunduğu yerden alarak hastaneye götürdü. Ancak, polislerin annenin peşine düşmesiyle karşılaştıkları tepki dikkat çekiciydi.

Sabah saatlerinde Selahaddin Eyübbi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bebeği sokakta bulan İnan Ulutekin, yaşadığı şoku şu sözlerle ifade etti: "İki tane çocuğumu okula götürecektim. Tam o esnada bir ses geldi. Hayvan olduğunu düşündüm. Poşeti yırtıp baktım, bir tane bebek. Sağ yaşıyordu. Bir tane abla gelip battaniyeyle sardı. Polislere haber verdik. Bebek ağlıyordu, hiçbir şey üzerinde yoktu. Ambulansa koyduk gönderdik. Camdan çıkarmışlar atışlar. Kedi çocuklarımı gözümün önüne getirdim. Gerçekten çok acıdım."

Olayın ardından polis ekipleri, bebeği attığı iddia edilen evin sahibi olan kadını bulmak için harekete geçti. Ancak, kadının polisleri kapı dışarı ederek, "Sizene, benim çocuğum değil mi?" şeklinde tepki gösterdiği belirtildi. İkna çabalarının ardından kadın, evinden alınarak polis karakoluna götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatırken, bebeğin sağlık durumu ise hastanede incelenmeye devam ediyor.