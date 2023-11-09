Bursa'da ilginç bir olay yaşandı. Uludağ Üniversitesi öğrencisi Hüseyin Halis, ders çıkışı belediye otobüsüne binerken, şoförün validatör arızası sebebiyle yolculara "bu seferlik ücretsiz" demekten yoruldu. Hüseyin'in arkadaşları, bu espri dolu anıyı videoya kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Ancak, video kısa sürede viral hale gelince, ortaya çıkan yanlış bilgilerle hikaye bir başka boyuta taşındı. Kulaktan kulağa yayılan dedikodular, genç adamın sevgilisinden ayrıldığı için bu jesti yaptığı şeklinde anlaşıldı.

Gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte ise durum farklı bir hal aldı. Hüseyin Halis, validatör arızasının şoförün uyarısıyla başladığını ve sosyal medyada dolaşan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Genç adam, "Sevgili durumum yok, 'makara olsun' diye yazdım. Yolcular benim otobüsü kiraladığımı sandılar. O nedenle sevinip bindiler. Bir anlık gaza gelip böyle bir şey yaptık. Arıza vardı, biz de ondan faydalandık. Büyükşehir Belediyesi'ne bu ücretsiz yolculuktan dolayı teşekkür ediyoruz. Gençler için devamını bekliyoruz" dedi.