Canik, IDEF’23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda yeni teknoloji ürünlerini sergilemeye başladı. Şirket, ABD’de açmayı planladığı fabrikanın üretime başlamasıyla yıllık satış hacmini 450 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük savunma sanayi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF İstanbul’da başladı. Türk savunma sanayisinin en yeni teknoloji ürünlerinin görücüye çıktığı fuarda Canik, VENOM LR, M3 M2, M2F ve M3 gibi yeni teknolojilerle donatılmış ürünlerini sergiliyor. Şirket, aynı zamanda ABD’de açmayı planladığı fabrikanın da açılışı için hazırlıklarını sürdürüyor. Fabrikanın faaliyete geçmesiyle şirket yıllık toplam satışını 450 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

Şirketin IDEF’23’te sergilediği ürünler hakkında bilgi veren Canik Genel Müdürü Utku Aral, "Fuarda M3 silahını sergiliyoruz. Bu silahın dünyada bizim dışımızda bir tane üreticisi var. Şu an M2, M2F ve M3 silahını hepsini birden üreten dünyada tek firmayız. M3 her türlü havadan karaya veya havadan havaya kullanılıyor. Bu fuarda özel olan 30 mm düşük geri tepmeli topumuzu sergiliyoruz. Bu topun en büyük özelliği 1200 atıma kadar çıkması. Kara araçlarına bağladığımızda 225 atım, helikoptere bağlandığında 650 veya 750’ye kadar ayarlanabiliyor. Sabit kanatlı bir uçağa monte edilecekse eğer 1200 atıma kadar çıkabiliyor" dedi.

Aral, "Türkiye’nin açık deniz karakol gemisinde kullanılacak olan Trakon Targan projemiz öne çıkıyor. 12,7 mm uzaktan atış kontrol sistemimizi sergiliyoruz. 30 mm silahımız için kulemizi sergiliyoruz. Bu da Türkiye’de olmayan bir üründü. Şu an Nurol’un Ejder aracı, FNSS’in aracı ve Havelsan’ın insansız kara aracı Kapgan üzerinde bulunuyor. Bu sene sadece silah değil, bir silah sistemi olarak çözüm sunuyoruz" diye konuştu.

"Firmamızın silah sistemleri yüzde 100 yerli"

Yerlilik ve ihracat hedefleri hakkında da bilgi veren Aral, "Firmamızın silah sistemleri yüzde 100’ü yerli. Ham maddelerden malzemelerine kadar milli üretimler. Atış kontrol sistemlerimizde herhangi bir dışa bağımlılığımız yok. Milli Savunma Bakanlığımız onay verdiği sürece biz istediğimiz ülkeye ve firmaya satış yapabiliriz. Ülkemizin onayladığı her ülkeye satışlarımız olabilir. Grup şirketlerimizin toplam satışı yıllık 250 milyon doları bulabiliyor. Bunun yüzde 90’ı ihracat. ABD’deki fabrikamızın açılmasından sonra yıllık 450 milyon dolarlık toplam satışa ulaşma hedefimiz var" şeklinde konuştu.