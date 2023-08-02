Bursa'nın İnegöl İlçe'sine bağlı Turgutalp mahallesinde meydana gelen olayda bunalıma giren adam iple kendini astı. Ailesi tarafından ipten alınan adam kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Olay Turgutalp mahallesi Osmanağa çıkmazındaki bir evde meydana geldi. Oktay B.(47) yanlız yaşadığı evinde bunalıma girdi. Ailesini telefonla arayarak canlı yayın yapan adam, telefonu kapatıp kendini iple astı. Eve gelen ailesi adamı ipten aldı. Yaralı adam olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.