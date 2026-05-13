Konuyla ilgili bir açıklama yapan Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Çakıroğlu, yaş çay fiyatı ile birlikte kuru çay fiyatlarının da aynı dönemde açıklanmasının sanayicinin önünü açacağını, bunun da özel sektörün yaş çay alımlarında daha istikrarlı hareket etmesini sağlayacağını söyledi.

Çakıroğlu "Doğu Karadeniz üreticisinin temel geçim kaynaklarından biri olan çay tarımıyla birlikte çay sanayicisinin de korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekir. Çay üreticisinin alın terinin karşılığını alabilmesi yalnızca yaş çaya verilecek fiyata bağlı değildir. ÇAYKUR ile birlikte kuru çay üretimi yapan özel sektörün de korunması gerekir. Bunun için öncelikle ve özellikle yapılması gereken sektörün tüm aşamalarda kanunlara ve nizamlara uygun bir şekilde üretim ve ticaret yapıp yapmadığının denetlenmesidir. Piyasadaki istikrarın ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında denetimin çok büyük önemi vardır" dedi.