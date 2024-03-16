Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın güvenliğini sağlamak ve estetik görünüme katkı sunmak için Çark Caddesi’ndeki ağaçları budayarak düzenli bir görüntü için mesai harcıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ağaçların gelişimlerini kuvvetlendirip, form vermek ve çiçeklenmenin kalitesini yükseltmek için budama çalışmalarına başladı. Özellikle şehrin sembol olan merkezi noktalarında yoğun bir gece mesaisi yürütülüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Çark Caddesi ve civar bölgesinde kuru ağaçlar, elektrik tellerine uzanan ağaç dalları keserek ağaçlara düzenli bir görüntüye kavuşturdu.

Ayrıca araç ile vatandaş trafiğinin en güvenli şekilde sağlanması için kesilen ağaçlar, caddeye de yeni bir görüntü kattı. Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Gece, gündüz demeden yürüttüğümüz çalışmalarla içerinde yaşadığımız cennet şehri ve doğayı koruyup çok daha güzel bir görünüme kavuşturuyoruz. Mevsim şartlarına bağlı olarak yeşil dokunun daha sağlıklı gelişebilmesi için, şehir genelinde ağaç budama çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz” denildi.