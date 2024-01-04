Türkiye’nin teknoloji markası Casper, Casper VIA A40 ile yüksek performansı ve şık tasarımı akıllı telefon kullanıcılarına sunuyor. Bir telefonda tasarıma, kameraya ve hafızaya önem veren kullanıcılar için 6.78” FHD+ geniş ekran sağlayan Casper VIA A40, yapay zeka destekli 64 MP arka kamerası, 13 MP ön kamerası ve 256 GB hafızasıyla da güzel hatıraları en net haliyle saklama imkanı sunuyor. Teknik özelliklerinin yanı sıra 3 farklı rengi ile de dikkat çeken Casper VIA A40, şık ve yenilikçi tasarımı ile beklentileri sınırların ötesine taşıyacak.

Yaşam tarzını köklü bir şekilde değiştiren akıllı telefonlar, günlük yaşamın vazgeçilmez parçası haline geldi. Teknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte akıllı telefonlar, sadece iletişim araçları olmanın ötesinde, hayatı birçok alanda kolaylaştıran çok yönlü araçlara dönüştü. Global teknolojik trendleri yakından takip eden Türkiye’nin teknoloji markası Casper, bu çerçevede geliştirdiği Casper VIA A40 ile kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri barındırıyor. Tek elle ultra geniş bir ekran deneyimini mümkün kılan şık ve yenilikçi tasarımı, 256 GB geniş depolama alanı, yapay zeka destekli 64 MP arka kamerası ve 13 MP ön kamerası ile kullanıcıların beğenisine sunulan Casper VIA A40, beklentileri sınırların ötesine taşıyor. Casper VIA A40, 8GB RAM özelliğine artı olarak sahip olduğu 8 GB VRAM teknolojisi ve en güncel Android 13 işletim sistemi sayesinde yüksek performans gerektiren uygulamaları kolay ve akıcı bir şekilde kullanma avantajı sağlıyor. Tasarımı ve şıklığıyla kendini belli eden Casper VIA A40’ın renk seçimleri, trendler ve kullanıcıların beklentileri üzerine yoğun araştırmalar sonucunda belirlendi. Her rengin, tasarımdaki bütünlüğü koruyarak kullanıcıların dikkatini çekmesi amaçlandı. Gece mavisi renginden gümüş griye ve göz alıcı VIA mavisi tonuna kadar uzanan renkler, kullanıcı elinde farklı tonlarda parlayarak benzersiz bir ışıltı sunmayı hedefliyor. Kamera etrafındaki gümüş halka ise tasarımın gücünü ve kamera performansını vurguluyor.

Yapay zeka destekli 64 MP kamera ile eşsiz fotoğraflar

Akıllı telefonların sahip olduğu kamera kalitesi, kullanıcıların telefon seçimlerinde en önemli önceliklerinden biri haline geldi. En güzel hatıraları , en canlı şekilde yakalamayı mümkün kılan Casper VIA A40, Casper’ın kamera yazılımları alanında dünya devi Arcsoft ile iş birliği sonucu eşsiz bir kamera deneyimi sunuyor. Çok daha net ve parlak fotoğraflar için 64 MP ana kameraya ek olarak geliştirilen 2 MP makro ve 2 MP bokeh kameraya sahip olan Casper VIA A40, yapay zeka destekli ‘Ultra Gece Modu’ ve 13 MP ön kamerasıyla karanlık ortamlarda dahi dinamik özçekimleri mümkün kılıyor. Yüksek kaliteli görüntülerin depolanabilmesi için 256 GB hafızasının yanında 1 TB’a kadar artırılabilen depolama alanı sağlayan Casper VIA A40, 50.000 fotoğraf, 26 saat 1080P video ve 48 saate kadar 720P video saklamaya imkan tanıyor.

Geniş ekranda ultra akıcı performans artık mümkün

Akıllı telefonları sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkaran kaliteli ekran deneyimi ve yüksek performans sağlayan donanımlar, kullanıcıların video izleme ve oyun deneyimlerini üst sıralara çıkarıyor. Casper VIA A40, 6.78’’ FHD+ geniş ekranı, 500 NIT ekran parlaklığı, 1080x2460 çözünürlüğü ve 120 Hz ekran yenileme hızı ile birçok uygulamada görüntü kalitesini zirvede yaşatırken, ergonomik tasarımı sayesinde de tek elle kolay kullanım kolaylığı sunuyor. 8 GB RAM özelliğine sahip Casper VIA A40, artı olarak sahip olduğu 8 GB VRAM teknolojisi ve en güncel Android 13 işletim sistemi sayesinde yüksek donanım özellikleri gerektiren uygulamalarda dahi akıcı bir performans sağlıyor. Aralıksız telefon kullanımını mümkün kılan Casper VIA A40, 5000 mAh bataryası ve optimizasyon özelliği sayesinde 17 gün Standby çalışma ömrü, 10 saat video ve 8 saat Youtube izleme, 19 saat Spotify üzerinden müzik dinleme kapasitesiyle uzun saatler boyunca keyifli kullanım sağlayan uzun pil ömrüne sahip. Casper VIA A40, MTK Helio G99 işlemcisiyle tüm özelliklerin çok daha performans odaklı çalışmasına imkan tanıyor.

“Casper VIA A40 günlük yaşamı daha renkli ve pratik hale getiren bir deneyim”

Yeni çıkan Casper VIA A40 akıllı telefon hakkında görüşlerini belirten Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, “Casper VIA A40, 1 yıla yakın geliştirme süreçleri sonunda donanım özellikleri ve tek elle kullanımı mümkün kılan ergonomik tasarımıyla, geleceğin teknolojilerini hedefleyen kullanıcılar için özel olarak üretildi. Kullanıcıların bir akıllı telefondan beklediği tüm özellikleri tek bir cihazda buluşturmayı hedeflediğimiz Casper VIA A40, 6.78” FHD+ geniş ekranı, yapay zeka destekli akıllı kamera özelliği, geniş hafızası ve şık tasarımıyla kullanıcılara beklentilerin ötesinde bir deneyim yaşatacak. Son yılların çığır açan yapay zeka teknolojisini, kamera yazılımları alanında dünya devi olan Arcsoft’un lisanslı yazılımı ile buluşturduğumuz Casper VIA A40 ile kullanıcıların artık çok daha net, çok daha parlak, çok daha iyi fotoğraf ve video elde etmesinin önünü açtık. Türkiye’nin teknoloji markası olarak, Casper VIA A40 ile kullanıcılara sadece bir telefon değil, günlük yaşamlarını daha renkli ve pratik hale getiren bir deneyim sunmayı amaçladık ve 3 farklı renkle tasarladığımız ürünümüzü tüketicilerin beğenisine sunduk.” açıklamasında bulundu.

Teknik özellikler:

“Ekran Boyutu: 6.78”

Ekran Tipi: FHD+ Geniş Ekran

Çözünürlük: 1080x2460

Parlaklık: 500 NIT

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

Ana Kamera: 64MP + 2MP Makro + 2MP Bokeh

Ön (Selfie) Kamera: 13MP (AI ile Güçlendirilmiş)

RAM Kapasitesi: 8GB

Sanal RAM: 8 GB VRAM

Hafıza: 256GB

Artırılabilir Hafıza: 1 TB’a kadar

Pil Gücü: 5000 mAh

NFC: Var

Parmak İzi Okuyucu: Var

Yüz Tanıma Sistemi: Var.”