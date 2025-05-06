Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte evlilik hazırlığı yapan çiftlerin endişeleri arttı. Ev, beyaz eşya, takı ve salon masraflarının ardından şimdi de yeni bir gider kalemi gündemde. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), düğünlerde çalınan müzikler için telif ücreti talep etmeye hazırlanıyor. Artık düğünlerde müzik bedava olmayacak, her şarkı maliyet demek olacak.

MESAM BAŞKANI: "CİDDİ BİR ÇALIŞMA VAR"

MESAM Başkanı Recep Ergül Habertürk'e yaptığı açıklamada "Çok ciddi bir çalışma yürüyor şu anda. Düğün salonları hiç telif ödemiyorlar. Aynı mahkemenin verdiği bir karar, tüm kazanımlarımızı 30 sene geriye götürebiliyor" diye konuştu.

"DOĞRU DEĞİL! BU KENDİ ARALARINDA EĞLENMEYE GİRİYOR"

Show Haber'e konuşan Düğün Planlama Sitesi Kurucusu Emek Kırbıyık, Show "Kar amacı olmayan bir etkinlikte bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Mekan kiralanmışsa ve çift müzikleri kendi getirdikleri dj aracılığıyla çalıyorsa bu aslında ticariye değil, kendi aralarında eğlenmeye giriyor." dedi.

"BÜTÇELERİN BİRAZ DAHA AŞAĞIDA OLMASI LAZIM"

Düğün organizatörü Mustafa Bozkurt "Bizim Etkinlik Sendikası diye bir sendikamız var. 1000'e yakın üye MESAM'a başvurup 'Biz size telif hakkı ödemek istiyoruz. Sanatın ve sanatçının yanındayız' diyerek MESAM'a destek çıktı. Ama küçük işletmeler var. Bütçelerin biraz daha aşağıda olması lazım ki herkes bu telif haklarını ödeyebilsin." ifadelerini kullandı.