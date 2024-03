Kullanıcıların günlük yaşamını daha kolay ve eğlenceli hale getirmeyi amaçlayan Türkiye’nin teknoloji markası Casper; 6.67” FHD+ AMOLED ekrana, yapay zekâ destekli 24MP ön kameraya ve 8GB RAM’a ek 8GB VRAM desteğe sahip Casper VIA X40’ın kullanıcılara sağladığı 10 faydayı paylaştı.

33 yıldır sektörde yer alan Casper, telefon kullanımında beklentisi yüksek olan kullanıcılar için ürettiği Casper VIA X40’ın özellikleri ve modern tasarımıyla tüm beklentileri karşılamayı amaçlıyor. Marka; 6.67’’ FHD+ AMOLED ekrana, 5 bin mAh yüksek batarya kapasiteye, 256GB hafızaya, yapay zekâ destekli 50MP+5MP+2MP arka kameralara, NFC ve hızlı şarj desteğine sahip Casper VIA X40’ın kullanıcılara sağladığı 10 faydayı ise tek tek paylaştı.

Üst düzey geniş ekran kalitesi

Video izlerken ya da oyun oynarken daha canlı, daha parlak görüntüler 6.67 inç genişliğindeki FHD+ AMOLED ekran ile mümkün. 120 Hz yenileme hızına ve 500 NIT parlaklığına sahip Casper VIA X40, AMOLED ekran ile renkleri optimize ederek parlaklık, canlılık ve netliği kusursuz bir şekilde harmanlayarak kaliteli bir ekran deneyimi sunuyor.

Parmak izi bırakmayan 3D Glass tasarım

Casper’a özel olarak üretilen 3D glass tasarım, Casper VIA X40’a dayanıklılık ve şıklığı bir arada sunuyor. Arka kasa ve kenarlara doğru incelen tasarım, aynı zamanda parmak izi bırakmaz bir özellik kazandırarak kullanıcılara premium bir görüntü sağlıyor.

Yapay zekâ destekli 14 farklı çekim modu

Alanında dünya devi Arcsoft’un yapay zekâ destekli kamerasını kullanan Casper VIA X40 ile kullanıcılar, hem fotoğraf hem videoda kullanılabilen güzellik modu, 4 kat yavaş çekim modu, panorama gibi birbirinden özel 14 farklı çekim modu ile kalite standartlarını bir üst boyuta taşıyabiliyor.

Yapay zekâ destekli ön ve arka kamera

Global trend teknolojileri kamerasında da bulunduran Casper VIA X40, 50MP gelişmiş arka kamerası ile yüksek çözünürlüklü ve canlı fotoğraflar çekilebilirken, farklı açılardan görüş imkanı sağlayan 5MP geniş açı kamerası ve 2MP makro kamerasıyla net, derin ve odaklı fotoğraflara imkan tanıyor. Dinamik özçekimleri de mümkün kılan Casper VIA X40, 24MP ön kamerasıyla canlı ve net fotoğraflara imkan sağlıyor.

Özel çekim modları

Hem fotoğraf hem de video çekiminde kullanılabilen güzellik modu, 4 kat yavaş çekim modu, panorama gibi birbirinden özel 14 farklı çekim modu dünya devi Arcsoft yazılımları ile sunuluyor. Yapay zeka desteğine sahip ‘Ultra Gece Modu’ ise karanlıkta dahi net çekimleri mümkün kılıyor.

256GB geniş hafızaya ek 1 TB daha artırılabilir hafıza

Yüksek performansının yanı sıra 256GB geniş hafızası ile aynı anda birçok uygulamanın kullanılmasına yardımcı olan Casper VIA X40, 84.000 fotoğraf, 26 saat 1080P video kaydı veya 48 saat 720P video saklanmasına imkan tanıyor. Üstelik micro SD özelliği sayesinde de 1TB daha artırılabiliyor.

Yüksek pil kapasitesi

5 bin mAh batarya kapasitesine sahip Casper VIA X40, uzun soluklu kullanım avantajı sayesinde telefondan maksimum verim alınmasını sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar günlük kullanımlarında pil yüzdesini kontrol etmek zorunda kalmıyor.

Yüksek performans yenilikçi teknoloji

Kullanıcılar, 2.2Ghz CPU performansına sahip MediaTek G99 chipset ile CPU ve GPU verimliliğinde zirveyi görebiliyor. Casper VIA X40, 6nm olan chipset yapısı sayesinde optimum termal verimlilik sağlayarak maksimum performans sunmayı hedefliyor. Bu sayede kullanıcılar en zorlu uygulamaları dahi takılmadan, sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor.

Her zevke hitap eden renk seçenekleri

Zarif tasarımı sadece ekranıyla sınırlamayan Casper VIA X40, her kullanıcının beğenisine hitap edecek Gece Mavisi, Gece Siyahı ve VIA Beyazı olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle şık ve modern bir tasarım sunuyor.

NFC ile kolay ödeme yöntemi

NFC teknolojisine sahip Casper VIA X40 sayesinde kullanıcılar ödeme, veri paylaşımı gibi teknolojik yenilikleri tek bir noktada toplayabiliyor. Dahili QR modu ile para çekme, linke ulaşma işlemleri kolaylıkla yapılıyor. Kullanıcılar Casper VIA X40 sayesinde cüzdan taşımak zorunda olmamanın keyfini sürüyor.