Öğrencilerin ve ebeveynlerin dört gözle beklediği yeni eğitim dönemine çok az bir süre kaldı. Türkiye’nin teknoloji markası Casper, bu dönemde yüksek performanslı ürünleriyle öğrencilerin yeni eğitim dönemine en iyi şekilde hazırlanmaları için destek olmaya devam ediyor. Seçili Excalibur ve Nirvana modellerinde yüzde 15’e varan indirim sunan Casper, yeni öğretim döneminde teknolojiyle donatılmış bir başlangıç yapmak isteyen kullanıcılar için fırsat sunuyor.

Casper, Back to School dönemi için özel bir kampanya ile teknoloji tutkunlarına büyük bir sürpriz yapıyor. Öğrencilerin ve eğitimcilerin yeni eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapması için Back to School kampanyasını başlatan marka, birçok üründe büyük indirim fırsatı sağlıyor. Seçili Excalibur ve Nirvana modellerinde yüzde 15’e varan indirim sunan Casper, vade farksız 6 taksit imkanıyla kullanıcıların yüksek teknolojiye en uygun şekilde ulaşmasına destek sağlıyor. Bununla da sınırlı kalmayan marka, Excalibur laptop alan kullanıcılara ergonomik tasarıma sahip Excalibur Gaming Sırt Çantası hediye ediyor.

Herkese erişilebilir fiyatlarla üstün performans

Casper’ın Excalibur serisi, performans ve hız arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek sunarken Nirvana serisi günlük kullanım ve iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayan çözümlerle öne çıkıyor. Şimdi tüm bu ayrıcalıklı ürünleri, Back to School dönemine özel yüzde 15’e varan indirim avantajı ile tüm teknoloji takipçileriyle buluşturan Casper, eğitim döneminde teknolojik ihtiyaçlarını karşılamak isteyen herkese erişilebilir fiyatlarla üstün performans ve kalite sunuyor. Bu kampanya ile kullanıcılar, eğitim yılına güçlü bir başlangıç yaparken aynı zamanda ileri teknolojiye sahip birçok Casper ürününe uygun fiyatlarla sahip olma fırsatını yakalıyor.

Casper Nirvana ve Excalibur serileri öğrencilerin okula dönüş sürecini kolaylaştırıyor

Yeni eğitim dönemine sayılı günler kala öğrenciler, Casper Nirvana ve Excalibur serileriyle okula dönüş sürecinde adaptasyon sıkıntısı çekmiyor. Casper Nirvana serisi, öğrencilerin işlemcileri ve uzun pil ömrüyle hem derslerde hem de ödev yaparken verimli çalışmasına imkan tanırken, ince ve hafif tasarımları sayesinde kolay taşınabiliyor. Casper’ın Excalibur serisi, yüksek performans gerektiren uygulamalar kullanan öğrenciler için uygun bir seçenek olurken, güçlü grafik kartları ve yüksek hızda işlemcileri sayesinde, öğrencilerin hem oyun keyfini hem de eğitimdeki ihtiyaçlarını karşılıyor.