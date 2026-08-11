Yaklaşık üç hafta devam eden yaz okulu programında öğrenciler; tasarım, donanım, yapay zekâ ve ölçüm sistemleri başta olmak üzere mühendislik ve teknoloji alanındaki dokuz farklı branşta uygulamalı eğitim aldı.

Alanında uzman akademisyen ve eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde BUÜ Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Adem Uzun, Doç. Dr. Ömer Uysal ve Ali Şir Attila’nın yanı sıra farklı kurumlardan uzman eğitmenler de öğrencilere katkı sağladı.

TÜBİTAK tarafından Milli Teknoloji Atölyesi üzerinden planlanan programın iki şubesinde de eğitim süreci başarıyla tamamlandı. Yaz okulu, öğrenciler için düzenlenen mezuniyet töreniyle sona erdi.