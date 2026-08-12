İstanbul’da uygulanan “Yarısı Bizden” kampanyasında bir konut için sağlanan toplam destek 1 milyon 875 bin liraya kadar çıkarken, farklı dönüşüm projelerinde finansman miktarı 3 milyon liraya ulaşabiliyor.

“Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında konut sahiplerine 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor. İş yerleri için ise 437 bin 500 lira hibe ve aynı miktarda kredi desteğine ek olarak 125 bin liralık taşınma yardımı sağlanıyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler açısından 31 Aralık 2026 kritik tarih olarak öne çıkıyor. Bu tarihe kadar riskli yapı olduğu tespit edilen konut ve iş yerleri, gerekli diğer koşulları da sağlamaları durumunda destek programına dahil edilebiliyor.

İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında riskli yapıların yenilenmesi amacıyla 3 milyon liraya kadar kredi imkanı bulunuyor. Krediler ilk yıl geri ödemesiz, 180 ay vadeli ve aylık yüzde 0,69 faiz oranıyla kullandırılıyor.

Başka konutu olmayan vatandaşlar, orta ve düşük gelir grubundaki haneler, emekliler, belirli kriterleri karşılayan engelliler ve şehit aileleri gibi gruplar için ilave faiz indirimleri uygulanabiliyor. Yapının enerji verimliliği de kredi maliyetinin düşürülmesinde etkili olabiliyor. Programın ilk aşamasında İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ yer alıyor.

Tapu ve belediye işlemlerinde kolaylık

Kentsel dönüşüm kapsamında sağlanan imkanlar finansal desteklerle sınırlı kalmıyor. Belirli şartların karşılanması halinde yapı ruhsatı, iskan, tapu işlemleri ve belediye harçlarında muafiyet veya indirim uygulanabiliyor.

Dönüşüm sürecinde düzenlenen bazı sözleşmeler ve resmi evraklarda noter harcı ile damga vergisi konusunda da avantaj sağlanıyor. Bazı işlemlerde yüzde 4 oranındaki tapu alım-satım harcından istisna uygulanabilse de bu muafiyetin kapsamı ve geçerli olduğu aşama yapılan işleme göre farklılık gösterebiliyor.

Riskli yapısını boşaltmak zorunda kalan hak sahipleri ile gerekli şartları karşılayan kiracılara kira veya tahliye desteği de veriliyor. Bu yardımlar “Yarısı Bizden” kampanyasından ayrı olarak 6306 sayılı Kanun kapsamında uygulanıyor.

Destek miktarları illere göre farklılık gösterirken, ödenecek tutarlar belirli dönemlerde yeniden güncelleniyor.