Yeni Parti Nilüfer İlçe Kurucu Başkanı Özgür Şahin, , Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Nilüfer İlçe Başkanlığı'nın kurucu ilçe başkanı olan ve Bursa siyasetinde uzun yıllar aktif görevler üstlenmiş Ramazan Köse’nin vefat ettiğini duyurdu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçmiş dönem ilçe başkanlarından Ramazan Köse’nin hayatını kaybettiğini belirterek, “Çok sevdiğimiz değerli büyüğümüz Ramazan Köse vefat etmiştir. Kendisine rahmet, tüm sevenlerine sabırlar dilerim” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Köse’nin cenazesinin bugün Ataevler Şeyh Edebali Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Tahtalı Mahallesi Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.