Daha önce aralarında husumet olan gençlerden biri, kafede oturan diğer gence sandalye ve kuru sıkı silah ile saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İddialara göre, daha önceden aralarında husumet bulunan 2 grup genç arasında kavga çıktı. Kavganın ayrılmasının ardından gruplardan biri cadde üzerinde bulunan kafeye oturdu. Karşı taraf ise dakikalar sonra kafeyi basmaya geldi. Gençler arasında yeniden alevlenen tartışma bir kişinin sandalye fırlatmasıyla arbedeye dönüştü. Şüphelilerden biri kurusıkı silahla kafede oturan husumetlilerine ateş açtı.

Olay 20.30 sıralarında Fatih Adnan Menderes Bulvarı civarında bir kafede meydana geldi. Gerçekleşen olay sonrası şüpheliler kafeden çıkarak uzaklaştı. Kafe’nin çalışanları ise saldırganlardan şikayetçi oldu.

Yaşanan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay da şüpheli kişiler husumet yaşadığı gence sandalye fırlatarak saldırdı. Ardından tehditler savurarak kuru sıkı silahla saldırdı.

Kafe Personeli Her Şeyi Anlattı

Kafe çalışanı Furkan Güner, “18 -19 yaşlarındaki çocuklar, toplanıp kafeye geldiler. Sandalye fırlattılar. Daha sonrada kurusıkı silah patlattılar. Bizde durumu polise ihbar ettik. Sonrasında olayı çözmüşlerdir. Aralarındaki konu klasik çoluk çocuk davranışları. Arbede sonrası toplanıp geldiler, daha sonra tekrar geldiler. Aralarındaki husumeti çözememişler. Onu halletmeye geldiler. 18 yaşındaki bir çocuğun elinde silah bulunabiliyorsa sonrasını ben de düşünemiyorum. Güvenlik kamerası kayıtlarını polise verdik. Taraflardan şikayetçi olduk, umarım en kısa sürede yakalanıp cezalarını çekerler” şeklinde ifade etti.