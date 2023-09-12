Çay fiyatları Haziran ayından bu yana sürekli olarak etiket değişiklikleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), şimdiye kadar dört kez fiyatları artırdı.

Çayların raflardaki fiyat etiketleri, bugünkü zammıyla birlikte Haziran ayından bu yana tam dört defa değişmiş olacak.

Başlangıç olarak 8 Haziran'da çay fiyatlarına yüzde 43'lük devasa bir zam geldi ve bu Çaykur'un ilk hamlesi oldu. İkinci zam ise 14 Temmuz'da yüzde 9,5 oranında gerçekleşti.

15 Ağustos'ta ise çaya yüzde 4,5'lik bir üçüncü zam yapıldı. Son olarak 12 Eylül'de ise çay fiyatlarına yüzde 15 daha zam geldi.

Bu gelişmelerle birlikte Çaykur'un kuru çay fiyatları, son 97 günde toplamda yüzde 88,2 oranında arttı. TÜİK Ağustos verilerine göre ise "çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri" aylık bazda yüzde 7,17 oranında arttı, yıllık bazda ise yüzde 54,61 artış kaydetti.

Yeni fiyat listeleri şu an toptan satış yapan şirketlere gönderiliyor.

Hatırlanacağı üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi 3 Mayıs tarihinde Rize'de yaptığı bir mitingde yaş çay alım fiyatını açıklamıştı. Bu açıklamada, geçtiğimiz yılın destek ödemesi ile birlikte kilo başına 7 lira olan yaş çay fiyatının bu yıl destek ödemesi ile birlikte yüzde 64 artışla 11 lira 30 kuruşa çıkartılacağı ifade edilmişti.

Ancak bu açıklamanın ardından kuru çay fiyatları dört kez artış gösterdi.