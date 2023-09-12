İyi estetik ameliyatın bana göre bir tek kriteri vardır. Sıradan insanların bakınca estetik ameliyatı olduğunu anlamamış olmasıdır. Yani üçüncü şahıslar ortama girdiğinde bakıp burnu yaptırmış, yüzünü gerdirmiş, göz kapaklarını yaptırmış, gözü açılmış gibi yorumları yapamayacağı ameliyatlar iyi estetik ameliyatlardır. Burnunu yaptırır, sende bir değişiklik var ama ne? Sorusu geliyorsa iyi yapılmıştır. Yüzünü gerdirir, makyajın mı değişti? Diye soruyorlarsa iyidir. Gözlerin aydınlanmış, ne oldu? Diye soruyorlarsa iyidir. Bakınca göz kapaklarını mı yaptırdın? Kaşını mı kaldırttın? Gibi sıradan bir soru sıradan bir insandan geliyorsa o iyi bir ameliyat değildir. Yani sıradan insanın anlayamayacağı estetik ameliyat iyi ameliyattır. Sıradan insanların estetik ameliyat diyebileceği kötü ameliyattır diye düşünüyorum.