Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Çayırova, ilk çeyreği 27-22, devreyi ise 52-39 önde tamamladı. Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Kocaeli temsilcisi, üçüncü periyodunu 79-56 üstün geçtiği müsabakadan 99-82 galip ayrıldı.

Çayırova Belediyesi'nde Ömer Utku Al 23, Roberto Gallinat 19 ve Nysier Brooks 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Bu sonuçla ligdeki 20. galibiyetini alan Çayırova Belediyesi, zirve takibini sürdürdü.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yaptığı açıklamada, deplasmanda önemli bir galibiyet alan teknik heyet ve sporcuları tebrik etti.