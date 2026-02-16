

1 HAFTA İÇERİSİNDE ÇÖZÜLECEK

Parti binasında düzenlenen ve CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın katıldığı basın toplantısında açıklama yapan Başkan Zemci Şahin, “2026’nın programında ama orada siz biliyorsunuz kazılar oluyor, yeni binalar yapılıyor. Yeni bir konfor asfaltı da dökseniz oraya tekrar 2 3 ay içerisinde orası allak bullak olacak. Yeni binalar, kaldırım çalışmaları bu sene yenilenmiş bir şekilde program içerisinde. Ama bahsettiğimiz Akpınar caddesi, kanalizasyonun geçtiği. Orası 1 hafta içerisinde çözülecek. Kozluca köyüne doğru giden bir yer var. Daire başkanıyla görüştük” diye konuştu.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ