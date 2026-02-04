Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Arca Tülüoğlu, Roberto Gallinat, Erdi Gülaslan, Hakan Yapar ve Nysier Brooks beşiyle başlayan konuk ekip, ilk çeyreği 21-16, devreyi ise 51-36 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta ev sahibi ekibin farkı 4 sayıya kadar indirmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyan Çayırova Belediyesi, salondan 92-75 galip ayrıldı.

Kocaeli temsilcisinde 31 sayı üreten Roberto Gallinat maçın en skorer ismi olurken, Can Uğur Öğüt 14, Arca Tülüoğlu ise 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Bu sonuçla ligdeki 18. galibiyetini alan ve seriyi 3 maça çıkaran Çayırova Belediyesi, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maçın ardından yaptığı açıklamada, teknik heyet ve oyuncuları tebrik etti.