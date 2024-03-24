Türkiye Basketbol Ligi’nin 30. hafta karşılaşmasında sahasında Pizza Lazza Haremspor’u ağırlayan Çayırova Belediyesi, bitime 9 saniye kala bulduğu üçlük isabetiyle maçtan 78-77 galip ayrılmayı başardı.

Evinde lig sonuncusu Pizza Lazza Haremspor’u ağırlayan Çayırova Belediyesi, büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı, maçın bitimine 9 saniye kala Diante Watkins’le bulduğu basketle kazanmayı bildi. Başantrenör Şemsettin Baş öncülüğünde zorlu maça Diante Watkins, Phille Grenee, Serhat Uğur, Çağdaş Kayabaşı ve Tolga Kaan Birer beşiyle başlayan Çayırova takımı, ilk çeyreği 21-18 önde kapattı. İkinci periyotta karşılıklı basketlerle geçilirken, üstünlüğünü korumayı başaran Çayırova Belediyesi devre arasına 38-35 önde girdi.

Üçüncü periyotta hücumlarda daha çok istediği isabetleri bulan Pizza Lazza Haremspor, son periyoda 59-61 üstünlükle girdi. Dördüncü periyot boyunca rakibi Pizza Lazza Haremspor’u kovalayan Çayırova Belediyesi, bitime 9 saniye kala Diante Watkins’in bulduğu üçlük isabetiyle 78-77 öne geçti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Sahamızda Haremspor’u 78-77 yenen ilçemizin gururu ve markası olan basketbol takımımızı tebrik ediyorum" dedi.