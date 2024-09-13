Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) mücadele edecek Çayırova Belediyesi, ilk maçında ligin yeni ekiplerinden İstanbul Anka Spor’u konuk edecek. Geçtiğimiz sezonu Çayırova Belediyesi’nde geçiren ve trafik kazasında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman için karşılaşma öncesinde anma töreni gerçekleştirilecek.

İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından geçtiğimiz yıl TBL’ye yükselen ve ilk sezonunda play-off oynama başarısını gösteren Çayırova Belediyesi, yeni sezonun ilk karşılaşmasında İstanbul Anka Spor’u sahasında ağırlayacak. Başantrenör Engin Gençoğlu’nun öncülüğünde sezona yoğun şekilde hazırlanan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, ligin yeni ekiplerinden İstanbul Anka Spor’u yenerek, lige moralli bir şekilde başlamak istiyor. Yeni kadrosuyla ilk maçını seyircisinin önünde oynayacak temsilcide hedef mutlak galibiyet.

14 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’da Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak müsabakayı, Metehan Alaçam, Hasan Ok ve Enes Duran hakem üçlüsü yönetecek. Sadece Çayırova’da değil bölgede de büyük bir basketbol heyecanı uyandıran Çayırova Belediyesi’nin ilk maçında yoğun bir seyirci desteği olması bekleniyor. Karşılaşma Türkiye Basketbol Federasyonu’nun YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Geçtiğimiz sezonu Çayırova Belediyesi’nde geçiren ve trafik kazasında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman için karşılaşma öncesinde anma töreni gerçekleştirilecek. Karşılaşmaya siyah formasıyla çıkacak Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, taraftarlardan da maça siyah giyerek gelmelerini istedi. Mücadele öncesinde İlkan Karaman’ın anısını yaşatmak üzere forması da emekli edilecek.