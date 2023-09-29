Türkiye Basketbol Ligi’nde yer alan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, ligin üçüncü haftasında Bursa’da Finalspor’un konuğu olacak.

İki yılda iki şampiyonluk kazanarak, büyük bir başarıya imza atan ve bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, ligdeki üçüncü sınavı için tüm hazırlıklarını tamamladı. İlk maçında Alagöz Holding Iğdır Basketbol’u deplasmanda 57-76 mağlup eden Çayırova Belediyesi, ikinci maçta evinde konuk ettiği Kapaklıspor’a büyük çekişmeye sahne olan mücadele sonucunda 84-87 mağlup olmuştu. Türkiye Basketbol İkinci Ligi’nde şampiyon olarak bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselen Çayırova Belediyesi, bu hafta Finalspor’a konuk olacak. Maç öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Çayırova Belediyesi’nde hedef mutlak galibiyet.

Bursa Tofaş Spor Salonu’nda Finalspor’a rakip olacak Çayırova Belediyesi, maçı kazanarak deplasmandan zaferle ayrılmak istiyor. Çayırova Belediyesi’ni konuk edecek Finalspor ise ligde ilk iki maçını kaybetti. İlk iki maçlar sonucunda oluşan puan durumuna göre Çayırova Belediyesi bir galibiyet, bir mağlubiyet ile 6. sırada yer alırken, Finalspor ise aldığı iki mağlubiyetle ligde 15. sırada kendine yer buldu.