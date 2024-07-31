Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nin arkasında inşa edilen Duyu Bahçesi’nde çalışmalar sürüyor. En kısa sürede kullanıma açılması planlanan bahçede çim serimi başladı.KOCAELİ (İGFA) - Bugüne kadar hayata geçirdiği çalışmalarla ilçedeki özel bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya devam eden Çayırova Belediyesi, özel bireyler için anlamlı bir projeyi daha Çayırova’ya kazandırmaya hazırlanıyor. Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi arkasına inşa edilen, özel bireyler ve aileleri için sosyal yaşam merkezi olacak Duyu Bahçesi’nde çalışmalar son sürat devam ediyor. Son olarak ağaç dikimi gerçekleştirilen Duyu Bahçesi’nde Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince çim serimi de başladı. Yapılan serimin ardından, gerçekleştirilecek imalatlarla birlikte Duyu Bahçesi özel bireyler ve aileleri ile Çayırovalıların kullanımına açılacak ve böylelikle Fatma Çelik Engelliler Merkezi, özel bireylerimiz için bir kampüs haline gelecek.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Toplam 10 bin 200 metrekarelik peyzaj alanında oluşturulan Duyu Bahçesi projesinde, 300 metrekarelik koku bahçesi alanı, 430 metrekarelik duyu parkuru, 630 metrekarelik denge parkuru, 450 metrekarelik hobi bahçesi, 100 metrekarelik duyusal yürüyüş parkuru, 100 metrekarelik kum havuzu, açık hava dersliği ve sahne, oyun alanı, çeşitli dinlenme alanları, rekreasyon alanları, yürüyüş alanları, otopark ve akülü araba şarj istasyonları yer alacak. Duyu Bahçesi’nin tamamlanmasının ardından Fatma Çelik Engelliler Merkezi özel bireyler için bir kompleks olacak.