Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova Uğur Mumcu Caddesi'nde üstyapı yenileme çalışması yürütüyor. Toplam 5 bin 50 ton asfalt serilecek caddede, 10 bin 100 metrekare baskı beton kaldırım imalatı yapılacak ve 58 dekoratif aydınlatma direği yerleştirilecek.

İlçe merkezlerindeki ana akslarda alt ve üstyapı çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova Uğur Mumcu Caddesi'nde de çalışma yürütüyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında caddeye şu ana kadar 5 bin 72 ton PMT malzeme ile 2 bin 715 ton asfalt serildi. Kurban Bayramı öncesinde caddenin 500 metrelik kısmında üstyapı çalışması gerçekleştirilirken, caddeye toplamda 5 bin 50 ton asfalt serimi yapılacak. Asfalt çalışmalarının ardından 10 bin 100 metrekare baskı beton kaldırım imalatına geçilecek. Caddenin geriye kalan 600 metrelik kısmında ise iki şeritli yolun üstyapı düzenleme çalışmalarına başlanacak.

58 dekoratif aydınlatma direği yerleştirilecek

Cadde boyunca yerleştirilecek 58 dekoratif aydınlatma direğiyle hem güvenliğin artırılması hem de bölgeye estetik görünüm kazandırılması hedefleniyor. Çalışmalar tamamlandığında Uğur Mumcu Caddesi'nin modern altyapısı, yenilenen üstyapısı ve görsel düzenlemeleriyle Çayırova'nın önemli caddelerinden biri haline gelmesi planlanıyor.

Altyapısı daha öncede yenilenmişti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede daha önce altyapı çalışmaları da yapılmıştı. Bu kapsamda cadde boyunca 2 bin 100 metre içme suyu hattı, 2 bin 400 metre kanalizasyon hattı ve 186 metre yağmur suyu hattı yenilendi. Ayrıca 527 metre uzunluğunda dere ıslahı gerçekleştirildi, 2 bin 200 metre fiber optik kablo döşendi. Bin 100 metre alçak gerilim ve bin 100 metre orta gerilim hattıyla da caddenin elektrik altyapısı güçlendirildi.