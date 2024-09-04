Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nin yaz kurslarında eğitim gören özel bireylerin hazırladığı el işi ürünler bugün sergilendi. Kent protokolünün katılımıyla gerçekleşen sergi açılışında, özel bireyler tarafından hazırlanan ürünler büyük beğeni kazandı.KOCAELİ (İGFA) - İlçedeki özel bireyler için birçok çalışmayı hayata geçiren ve onların sosyal yaşamlarına büyük katkılar sunan Çayırova Belediyesi, özel bireylerin yanında olmayı sürdürüyor. Mart ayında hizmete açılan Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nin yaz kurslarında eğitim alan özel bireyler, ahşap boyama, seramik, takı tasarım, geri dönüşüm alanlarında ortaya çıkarttıkları eserleri Çayırovalılarla buluşturdu. Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde gerçekleşen sergiye Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi parti temsilcileri, birim müdürleri, meclis üyeleri ve muhtarlar katılım gösterdi. Protokolün kurdele kesimiyle başlayan sergide, özel öğrencilerin elleriyle hazırladığı birbirinden güzel eserler büyük beğeni kazandı.

“RABBİME HAMDOLSUN”

Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde bulunan kültür salonuna geçen heyet, ilk olarak yaz kursunda verilen eğitimlere yönelik sinevizyon gösterimini izledi. Daha sonra Özel birey Zeynep Elçin Taş’ın piyano dinletisi, izleyicilerden büyük alkış aldı. Günün anısına bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Burada yaz okulu niteliğinde bir çalışmamız oldu. Sizin gibi güzel insanlara hizmet etme şansı verdiği için rabbime ne kadar şükretsem azdır. Sizleri çok seviyorum. Rabbime hamdolsun Çayırova sevdasıyla hizmet yolculuğumuzda sizlerle bir araya geldik, ailelerimizle istişare ettik ve talepleri aldık. Bir engelliler merkezi istendi bizden ve hayırseverlerimizin desteği ile projeyi hayata geçirdik.

“NE KADAR ÖVÜNSEK AZDIR”

Binamızı dolu dolu kullanıyoruz. Hemen giriş katında özel eğitim okulumuz var. Eğitimlerimizle bu merkezimizde çalışmalarımız devam edecek. Ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Sergimiz hayırlara vesile olsun, hizmetlerimiz daim olsun” dedi. Başkan Çiftçi’ye konuşmasının ardından günün anısına özel bireylerin hazırladığı el emeği ürün takdim edildi. Çiftçi’nin akabinde bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam Önal ise, “Yöneticilik vatandaşımızın bir derdini çözdüğünüz zaman çok güzeldir. Bu güzel tesis sayesinde özel bakıma muhtaç olan çocuklarımız yeteneklerini sergileyip, hayata tutunuyorlar. Burası çok hayırlı bir yer ve bu tesis hakkında ne kadar övünsek azdır. Bu güzel mekanı bizlere kazandıran Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi ve ekibi ile hayırseverlerimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı. Sergi programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.